4.8 ملايين مستفيد.. تبرعات منصة “إحسان” تتجاوز 4 مليارات و321 مليون ريال

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بلغ إجمالي التبرعات عبر منصة “إحسان” بنهاية شهر أغسطس الماضي 4 مليارات و321 مليونًا، و486 ألفًا و664 ريالاً سعوديًا. بإجمالي أكثر من 83 مليون عملية في 24 مجالاً.

وبلغ عدد المستفيدين من أعمال المنصة أكثر من 4.8 ملايين شخص، فيما بلغ عدد الجمعيات الشريكة 1.436 جمعية، ومثلت الفرص المكتملة عدد 18.428 فرصة، وفقًا لإحصائيات المنصة.

التبرعات الاجتماعية في الصدارة

وتصدرت التبرعات الاجتماعية منصة إحسان بنسبة 58.66 في المئة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من نصف مليون شخص.

وحين حلت التبرعات بالغذاء المرتبة الثانية بـ20.68 في المئة، بمجموع 3 ملاييت و677 ألفًا و738 مستفيدًا.

وحلت التبرعات الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.43 في المئة واستفاد منها 167 ألف شخص، وفق صحيفة “الوطن”.

إحصاءات بأرقام المستفيدين

وفيما يلي إحصائيات المستفيدين (حسب المجال):

– تعليمي 132.258

– اجتماعي 569.144

– صحي 167.847

– غذائي 3.677.738

– سكني 65.108

– ديني 181.827

منصة إحسان

وتهدف منصة “إحسان” عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة.

وتُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.