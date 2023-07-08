40 % إشغال المدينة بتوافد الحجاج

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رتفعت نسبة إشغال السكن في المدينة المنورة إلى 40%، تزامناً مع تسجيل وصول 195282 حاجاً وحاجة حتى أمس (الجمعة)، بعد أداء مناسك الحج والذين قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأشارت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، إلى أنه وصل 29251 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة عبر 742 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 268 عبر 6 رحلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2165 حاجاً عبر 64 رحلة.

ولفتت إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 75787 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119480 حاجاً من جنسيات مختلفة، كما استفاد 63047 حاجاً من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.