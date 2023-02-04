40 طالباً وطالبةً يحصدون الجوائز الكبرى لإبداع 2023.. ويستعدون لتمثيل الوطن في مسابقة “آيسف” الظهران

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، توج اليوم معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع فيصل الدويش، وأمين عام مؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، 40 طالباً وطالبة فازوا بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2023″، الذي تنظمه “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم.

وحصد المركز الأول محمد أحمد بن محمد العرفج بالصف الثالث الثانوي من تعليم الشرقية، فيما حصل على المركز الثاني فاطمة محمد الغنام الصف الثالث الثانوي من تعليم الأحساء، وعبدالله علي الغزيوي بالصف الثالث الثانوي من تعليم الرياض، بينما حصل على المركز الثالث كل من ريتاج عبدالرحمن السلمي بالصف الثالث الثانوي من تعليم جدة، وليان بندر المالكي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وريتال محمد جدع بالصف الثالث الثانوي من تعليم جدة، وفاطمة عبدالله العرفج بالصف الأول الثانوي من تعليم الأحساء، ورند هاني الأحمري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وفارس حسين اليامي بالصف الصف الثالث الثانوي من تعليم عسير.

وحصل على الرابع كل من غلا متعب النفيعي الثالث الثانوي من تعليم مكة، وهنادي حسان عريف الثالث الثانوي من تعليم مكة، وتهاني عادل أحمد الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وفجر عبدالمجيد الخليفي الثالث الثانوي من تعليم الرياض، ويزن سعد الفليح الثالث الثانوي من تعليم الرياض، وعبدالمحسن خالد المنصور الثالث الثانوي من تعليم الرياض، ووسام فهد القرشي الثالث الثانوي من تعليم الشرقية.

وحصل على الخامس كل من نور يوسف الحماد الثالث الثانوي من تعليم الأحساء، وماريا غالب الغامدي الثالث الثانوي من تعليم الرياض، وحلا أحمد آل ماجد الثالث الثانوي من تعليم الشرقية، وديما محمد مروحي الثالث الثانوي من تعليم الشرقية، وفاطمة عبدرب البوعلي الثالث الثانوي من تعليم الأحساء، وليان محمد نور ولي الثالث الثانوي من تعليم جدة، وجوري إبراهيم الجهني الثالث الثانوي تعليم المدينة المنورة، وأميرة علي العجلان الثالث الثانوي من تعليم القصيم، وزهراء أحمد آل الشبر الثالث الثانوي من تعليم الشرقية، ومارية عبدالرحمن قمصاني الثالث الثانوي من تعليم جدة، ونور رضا جمجوم الثالث الثانوي تعليم جدة، وفيصل فهد المحيش الثاني الثانوي من تعليم الأحساء.

وحصل على السادس كل من لين أحمد الملحم الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، ولطيفة هشام الغنام الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وطيف أحمد الحدمي الثالث الثانوي من تعليم الرياض، وضي علي شجاع الثالث الثانوي من تعليم جدة، وسارة عصام السليم الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، ولين ماجد قنش الثالث الثانوي من تعليم جدة، وعبير علي اليوسف الأول الثانوي من تعليم الأحساء، وجوري فاضل التركي الثالث الثانوي تعليم الرياض، ومحمد إبراهيم الشهيل الثاني الثانوي من تعليم الرياض، وبندر محمود البراهيم الثالث لثانوي من تعليم الشرقية، ويوسف عصام الصبان الثالث الثانوي تعليم الرياض، والياس يوسف البطاط الثاني الثانوي من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع فيصل الدويش، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة، والتي تأتي امتداداً للدعم والتحفيز الذي يحظى به الطلبة الموهوبون والمبدعون من قيادتنا الرشيدة، والذي كان له الأثر البالغ في تحقيق نتائج دولية مشرفة، وسيواصلون -بإذن الله- تمثيل الوطن بشكل مشرف في كل المحافل الدولية، وفي مسابقة آيسف القادمة.

من جانبها، أوضحت الأمين العام لمؤسسة “موهبة ” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع أن الوطن شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 146 ألف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2023 ، وعملت لجان لتحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق التي تجاوزت 32 معرضاً في مختلف المناطق التعليمية، ثم ترشيح 359 مشروعاً، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والشرقية، تم اختيار 160 مشروعاً منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني لإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة “آيسف 2023″ ، منوهة أن جميع المشاريع المتنافسة الـ160 تعد فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى”.

بدوره أكد مدير البحث والابتكار في “موهبة” المهندس أنس الحنيحن أن هذه الشراكة الناجحة الممتدة على مدار 13 عاماً بين وزارة التعليم وموهبة شهدت مشاركة 905 آلاف مشروعاً بحثياً، تم تحكيم 86 ألف مشروع منها، من خلال 780 محكماً، مشيراً إلى أن هذه النسخة التي شهدت أكبر مشاركة طلابية وصلت إلى 146 ألف طالب وطالبة في هذا العام 2023، وصل منها في المرحلة النهائية اليوم 160 مشروعاً، ليتم اليوم ترشيح 40 مشروعاً للجوائز الكبرى لتمثيل الوطن في أكبر تنافس علمي على مستوى العالم وهو مسابقة “آيسف 2023”.

وقد جرى خلال الحفل الختامي تكريم شركاء “موهبة” من الرعاة، وهم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن “الجهة المستضيفة للمعرض”، وأرامكو السعودية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومركز الاقتصاد الرقمي، وكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة، وهيئة الملكية الفكرية، ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الصناعات العسكرية، وإكسون موبيل، وشركة الصحراء العالمية والبتروكيماويات– سبكيم، وسينس تايم، ومجموعة الزامل القابضة، وIDP-IELTS، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ومجموعة تمر، وشركة التنمية الغذائية.

يذكر أن أولمبياد إبداع، مسابقة علمية سنوية تقام بشراكة استراتيجية وتكاملية بين “موهبة”، ووزارة التعليم، وتقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”.