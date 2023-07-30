40 قتيلًا حصيلة تفجير تجمع سياسى فى باكستان

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أفادت وسائل باكستانية، اليوم الأحد، بارتفاع ضحايا انفجار استهدف اجتماع حزب سياسي ديني في شمال غرب باكستان إلى 40 وفاة.

واستهدف انفجار اليوم، الأحد، تجمعًا مواليًا لـ حركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان، حيث أصيب 10 أشخاص بجروح في انفجار قنبلة في باكستان شمال غرب إقليم هوبر باختونخوا في سونداي.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية نقلًا عن وسائل إعلام، أن قنبلة انفجرت في اجتماع لجماعة علماء الإسلام فضل في منطقة باجور في خيبر بختونخوا بباكستان، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وتتواجد فرق من الشرطة ورجال الإنقاذ في الموقع، ويتم اتخاذ الترتيبات لنقل الجرحى إلى المستشفى.

في الوقت نفسه، بدأت الشرطة في جمع الأدلة والتحقيق لمعرفة من السبب.