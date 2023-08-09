40 متدرباً في برنامج تأهيل المرشدين المهنيين يحصلون على الترخيص الدولي من “NCDA”

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن اجتياز 40 متدرباً المرحلة الأولى في برنامج تأهيل المرشدين المهنيين الذي يقام بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وحازوا على الترخيص الدولي في الإرشاد المهني من المنظمة الدولية للإرشاد والتطوير المهني “NCDA”.

وبدأت أمس المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المرشدين المهنيين، التي تتمحور حول تأهيل المتدربين للعمل كمدربين مرشدين مهنيين في كافة القطاعات بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للإسهام في رفع مستوى الخدمات المقدمة من المرشدين المهنيين، وتطوير برنامج يمنح شهادات احترافية عالمية في الإرشاد المهني في سوق التدريب في المملكة، بالإضافة إلى رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية.

ويسعى برنامج تأهيل المرشدين المهنيين وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ إلى تدريب وتأهيل 820 مرشحاً من الكفاءات في جميع القطاعات للعمل كمرشدين مهنيين، ويتضمن عدداً من البرامج التدريبية الدورية التي تستهدف منسوبي القطاع الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، والمهتمين في الإرشاد المهني، حيث يسعى البرنامج من خلالها إلى رفع الوعي بأهمية الإرشاد المهني وإكساب المنظمين المعلومات اللازمة.

وأكّد الصندوق أهمية تأهيل المرشدين المهنيين للإسهام في رفع القدرات البشرية السعودية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المهنية، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي في الإرشاد المهني.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع جامعة الملك سعود، أطلق في مايو الماضي برنامج تأهيل المرشدين المهنيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للإرشاد المهني “NCDA”.