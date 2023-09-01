40 مليونا.. تنقل بالمر إلى تشيلسي

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حسم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صفقة ضم المهاجم كول بالمر من مانشستر سيتي بعقد لمدة سبعة أعوام.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن تشيلسي سيدفع 40 مليون جنيه إسترليني نظير الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، مع 5ر2 مليون إسترليني كمتغيرات محتملة.

وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق، الأربعاء، بشأن اللاعب الذي كان مانشستر سيتي يسعى للاحتفاظ به، حيث أن العرض الكبير المقدم من تشيلسي أقنع السيتي.



وقال بالمر في تصريحات لموقع نادي تشيلسي: «أنا متحمس للبداية ولدي شعور رائع إزاء هذا التعاقد، انضممت إلى تشيلسي لأن المشروع هنا يبدو جيدا، كما ستتاح لي الفرصة لاستعراض قدراتي وموهبتي. هو فريق شاب ومتحمس، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق شيئا ما هنا».