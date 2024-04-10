400 حديقة في عسير لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك

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أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة الحدائق والميادين ونشر التهاني عبر أكثر من ٥٠ لوحة الكترونية وذلك ابتهاجا بالعيد السعيد ولاستقبال الزوار، اضافة الى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعه.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري مشيرا أنه في وقت سابق وجه معالي أمين منطقة عسير م.عبدالله الجالي كافة الوكالات والبلديات بالاستعداد المبكر لإجازة عيد الفطر المبارك.

وبين الشهري أنه تم تهيئة اكثر من ٤٠٠ حديقة وممشى في انحاء منطقة عسير مضيفا أن هناك خطة شاملة تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر.

إضافة الى التأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال، مشيرا إلى أن هناك فريق عمل يتجاوز ٦٠٠ موظف وموظفه من كافة وكالات وادارات الامانه والبلديات مستمرين في مباشرة المهام والأعمال الرقابية الصحية والفنية والرقابة على الاراضي الحكومية وخدمة العملاء والرقابة على أعمال النظافة العامة.

من جهة ثانية اوضح الشهري ان هناك العديد من الفعاليات المتنوعه والتي تناسب افراد الاسرة في عدد من المواقع تشمل فعاليات المسرح والمسابقات والفرق الشعبية وعروض للأطفال ومعرض للرسم ومشاركات للأسر المنتجه.

واختتم الشهري حديثه بأهمية دور المجتمع في المحافظة على مواقع التنزه والتخلص من النفايات بالشكل الصحيح في الأماكن المخصصة لها،كما نوّه إلى ضرورة متابعة نشرة الاحوال الجوية وتوخي الحيطه والحذر عند هطول الامطار وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول سيما وأننا في موسم الامطار مؤكدا أن رقم البلاغات الموحد ٩٤٠ يعمل على مدار الساعه في استقبال ملاحظاتكم وبلاغاتكم.