400 مليون دولار.. حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

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تعتزم واشنطن الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار؛ لدعمها في هجومها المضاد أمام روسيا وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأشار تقرير “القاهرة الإخبارية” إلى أن حزمة المساعدات الأمنية هذه هي الـ43 منذ بدء العملية العسكرية الروسية في عام 2022 وتصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

وتتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات.

وأوضح التقرير أن القنابل العنقودية غير مدرجة في المساعدات والتي تم الإعلان عن إرسالها لكييف مسبقًا.

وتابع التقرير أن حزمة المساعدات العسكرية لم يتم الانتهاء منها بعد بحسب مسؤولين أمريكيين، وقد تتغير بنودها.

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا لتحرير الأراضي المحتلة من قبل روسيا، وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير الدعم المقدم إلى أوكرانيا طبقًا لاحتياجات كييف.