41 وظيفة شاغرة عن بعد في عدد من التخصصات

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف برنامج العمل عن بعد:

– أخصائي تسويق.

– مندوب مشتريات.

– مندوب مبيعات.

– ممثل مبيعات.

– مصمم هوية.

– مساعد اداري.

– مُحلل نظم معلومات.

– محاسب.

– مدخل بيانات.

– كاتبة محتوى.

– وغيرها من الوظائف.

هل يدخل العمل عن بعد في نظام التأمينات؟

– التسجيل في التأمينات شرط مسبق لأي عامل عن بعد، لذلك يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلا في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل / جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد.

ضمن شروط الالتحاق بالعمل عن بعد؟

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط المعرفة أو الإلمام باستخدام الأجهزة التقنية.

نبذة عن برنامج العمل عن بعد:

– برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب.

طريقة التقديم على الوظائف:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا