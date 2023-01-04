411 طالباً وطالبةً من “موهبة” في أرقى الجامعات العالمية مطلع 2023م

المناطق_واس

بلغ عدد طلبة برنامج التميز في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة المقبولين في أرقى الجامعات العالمية 411 طالباً وطالبةً منذ بدء البرنامج حتى مطلع العام الحالي 2023م.

وأوضحت المؤسسة في تصريح صحفي لواس أن الجامعات التي التحق بها طلبة المؤسسة تشمل (جامعة هارفارد، وستانفورد، وبرينستون، وكولمبيا، وكورنيل، وبنسلفانيا، ونيويورك، وكاليفورنيا بيركلي، وكاليفورنيا لوس أنجلوس، وواشنطن، وجامعة جونز هوبكنز).

وأفادت أن تجربة المملكة أصبحت محط أنظار المؤتمرات العالمية لاستعراضها بين خبراء الموهوبين والمبدعين حول العالم، مشددةً على أن ذلك هو استثمار وطني في الموهوبين، وله أثر فاعل في المجتمع.

يذكر أن المؤسسة كانت قد أعلنت العام الماضي حصول ٣٥٦ طالباً وطالبةً من طلاب برنامج التميز 2022 على قبولٍ في أرقى الجامعات الدولية المرموقة في العالم، بعد تأهيلهم في ورش تدريب مكثَّفة، بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة، وخضع الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز لتدريب متعدد على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب خلال مدة دراستهم في التعليم العام، خصوصاً أنها من أبرز اشتراطات القبول في أفضل جامعات العالم، بالإضافة إلى ورش تدريبية مكثَّفة لاختبار السات والتدريب على القيادة وإجراءات التقديم، ومساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة، إلى جانب جلسات استشارية فردية، وتصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية، ومساندة الطالب في التقديم على ثلاث جامعاتٍ مرموقة.

ويعدُّ برنامج التميز للتقديم على الجامعات المرموقة برنامجاً تدريبيّاً متكاملاً، لتأهيل وإعداد أفضل الطلاب الراغبين في الدراسة في الجامعات المرموقة، ويستمر على مدى سنة واحدة، تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.