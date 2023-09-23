44 مئوية.. مكة والمدينة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة والمدينة المنورة والعلا وحفر الباطن 44 درجة مئوية، الدمام والأحساء والخرج والدهناء 43 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض ووادي الدواسر وينبع ورفحاء والمجمعة 42 درجة مئوية، تبوك وحائل وعرعر والقريات 40، جدة والقنفذة وبيشة 37، أبها 31، الباحة 29، السودة 22 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 13، أبها 16، الباحة 20، عرعر وسكاكا 24 ، الرياض والدمام وبريدة وبيشة 25، جدة ووادي الدواسر وينبع وحفر الباطن 28، المدينة المنورة 31، مكة المكرمة 32 درجة مئوية.