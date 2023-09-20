44 مخالف لـ”الأمن البيئي”

المناطق-متابعات

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 44 مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات الرعي والصيد دون ترخيص في عدد من المناطق والمحميات الطبيعية.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفاً؛ لارتكابهم مخالفات رعي بمنطقة مكة المكرمة ومحميات: “الملك سلمان الملكية، والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، والإمام سعود بن عبد العزيز الملكية، ومحمية شرعان”، وبحوزتهم 1091 متناً من الإبل؛ وطبقت بحقهم الإجراءات النظامية بتغريمهم 500 ريال عن كل متن.

كما ضبطت 15 مخالفاً لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقتي المدينة المنورة والرياض ومحميتي الإمام تركي بن عبدالله الملكية والأمير محمد بن سلمان الملكية، وبحوزتهم 6 بنادق نارية و11 بندقية هوائية و2856 ذخيرة و69 “طيراً مصيداً”، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتغريمهم 80 ألف ريال لاستخدام الأسلحة النارية و10 آلاف ريال للصيد بدون ترخيص و5 آلاف ريال لدخول المحميات دون تصريح.