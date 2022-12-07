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45 وظيفة شاغرة تعلن عنها الشؤون الصحية بالحرس الوطني

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 ديسمبر 2022 - 1:03 صباحًا

المناطق-متابعات

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد 45 فرصة وظيفية وتدريبية لحملة الثانوية فأعلى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والاحساء، والطائف، بعدة مجالات.

– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف منسقين
– وظائف تدريب منتهي بالتوظيف
– وظائف صحية وطبية

المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الدمام
– الاحساء
– الطائف

ملاحظة:

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لجميع المتقدمين (باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان) في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة لهذه الوظائف، فإنه قد يتم الحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط

طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: ( هنا ).

مرافق مرضى (3 وظائف):
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق، اليوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 3 فرص لوظيفة مرافق مرضي بمدينتي الرياض وجدة.

المؤهلات والخبرات:

مكان العمل (الرياض، جدة).
شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 ديسمبر 2022 - 1:03 صباحًا
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