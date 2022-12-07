45 وظيفة شاغرة تعلن عنها الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد 45 فرصة وظيفية وتدريبية لحملة الثانوية فأعلى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والاحساء، والطائف، بعدة مجالات.

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف منسقين

– وظائف تدريب منتهي بالتوظيف

– وظائف صحية وطبية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الدمام

– الاحساء

– الطائف

ملاحظة:

لجميع المتقدمين (باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان) في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة لهذه الوظائف، فإنه قد يتم الحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: ( هنا ).

مرافق مرضى (3 وظائف):

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق، اليوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 3 فرص لوظيفة مرافق مرضي بمدينتي الرياض وجدة.

المؤهلات والخبرات:

مكان العمل (الرياض، جدة).

شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).