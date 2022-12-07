45 وظيفة شاغرة تعلن عنها الشؤون الصحية بالحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد 45 فرصة وظيفية وتدريبية لحملة الثانوية فأعلى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والاحساء، والطائف، بعدة مجالات.
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف منسقين
– وظائف تدريب منتهي بالتوظيف
– وظائف صحية وطبية
المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الدمام
– الاحساء
– الطائف
ملاحظة:
لجميع المتقدمين (باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان) في حال عدم توفر الخبرة المطلوبة لهذه الوظائف، فإنه قد يتم الحاق المتقدم ببرنامج تدريبي متخصص حسب الإمكانية والاحتياج والشروط
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المجال واستعراض الوظائف المطلوبة على الرابط: ( هنا ).
مرافق مرضى (3 وظائف):
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق، اليوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر 3 فرص لوظيفة مرافق مرضي بمدينتي الرياض وجدة.
المؤهلات والخبرات:
مكان العمل (الرياض، جدة).
شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).