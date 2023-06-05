466 ترخيصًا أصدرتها بوابة الترفيه في مايو الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن بوابة الترفيه أصدرت 466 ترخيصاً خلال شهر مايو الماضي، ليتجاوز إجمالي التراخيص المصدرة منذ انطلاقة البوابة 12.3 ألف ترخيص في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وأوضحت أنه تم إصدار 191 تصريحاً في العروض الحية للمطاعم والمقاهي، و92 تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، و93 تصريح إقامة عرض ترفيهي، و23 شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.

وأضافت أنه تم أيضاً إصدار 19 ترخيصاً لتشغيل المرافق الترفيهية، و15 ترخيصاً لإدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، و6 تراخيص للمراكز الترفيهية، و7 شهادات اعتماد لبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.