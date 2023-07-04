47 ألف زيارة رقابية نفذتها “التجارة” في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع الواقعة في المشاعر المقدسة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق المؤدية إلى الحرمين تنفيذًا لأهداف خطتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارات خلال الفترة من الأول وحتى 13 ذي الحجة كلاً من أسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمباسط، ومراكز خدمات المركبات ومحطات الوقود، ومحال بيع الذهب والمجوهرات، وغيرها.

وتحققت الوزارة من امتثال المنشآت التجارية لأنظمة حماية المستهلك، وكذلك التأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام والزوار ومراقبة صلاحيتها للاستهلاك، ومستويات أسعارها، بالإضافة إلى مباشرة البلاغات والشكاوى الواردة إليها، حيث جرى تحرير 1466 مخالفة فورية على منشآت تجارية.

يذكر أن جولات وزارة التجارة خلال موسم الحج شملت مراقبة 12,955 منشأة تجارية في المشاعر المقدسة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومراكز خدمات السيارات على جميع الطرق المؤدية إلى الحرمين.