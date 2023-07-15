47 ميدالية حصيلة المشاركة السعودية في دورة الألعاب العربية بالجزائر

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اختتمت المنتخبات السعودية أمس، مشاركتها في دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر، بتحقيقها (9 ميداليات) في اليوم الأخير للدورة، رافعةً رصيدها إلى 47 ميدالية، بعد أن شاركت بـ 17 لعبة منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية، علماً أن الرقم السابق في دورة 2011 بالدوحة بلغ 45 ميدالية.

وتوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي في الدورة، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه سند سفياني، بذهبية منافسات +84 كجم بعد فوزه على نظيره الأردني محمود سجان، في ختام منافسات الكاراتيه التي أقيمت في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

ونال لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي، ذهبية مسابقة (فردي) الرجال بتغلبه في النهائي على نظيره الجزائري مهدي بو بولوسة بنتيجة 1/3، في اللقاء الذي أقيم بالقاعة الرياضية بولاية بتيبازة الجزائرية.

وأحرز المنتخب السعودي لكرة اليد فضية المسابقة بخسارته في نهائي الدورة من نظيره القطري بنتيجة 24 – 38 في اللقاء الذي جمعهما في مدينة وهران، وكانت الحصة الأولى للقاء قد انتهت للفريق القطري 18 – 14.

وفي المنافسات الأخرى حققت لاعبة المنتخب السعودي للكاراتيه منال الزيد برونزية منافسات “كاتا فردي سيدات”، ونالت زميلتها شمسة آل مسلم برونزية منافسات (الكومتيه) للسيدات فوق 68 كجم، وحصل زميلهما فرج الناشري برونزية منافسات (تحت 84 كجم) فئة كومتيه، فيما حقق الأخضر برونزية “كاتا جماعي رجال” بمشاركة مسفر الأسمري وفاضل الغمغام وعبدالله المالكي.

ونالت لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال نجود خرمي برونزية الخطف (وزن +81) بعد أن رفعت 59 كجم.

من جانب آخر، احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أمس الأول بصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي في الدورة العربية، وأعضاء الوفد.