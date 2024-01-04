478.467 بلاغاً إسعافياً تلقته غرفة القيادة والتحكم الطبي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة لعام 2023م

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائيتها لعام 2023م, حيث بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي 478.467 بلاغاً.

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حالات مرضية وكانت هي النسبة الأعلى بواقع 281.277 بلاغاً وكانت النسبة الأعلى لهذه البلاغات في العاصمة المقدسة، وجاءت جدة ثانياً والطائف ثالثاً، وجاءت بلاغات الحوادث المرورية ثانياً في مجموع بلاغات المنطقة بواقع 197.190 بلاغاً كانت النسبة الأعلى لمحافظة جدة يليها العاصمة المقدسة وثالثاً الطائف.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.

وتمتلك الهيئة أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.

ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 98 مركزاً بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزاً بمحافظة الطائف، و36 مركزاً بمحافظة جدة، و38 مركزاً تابعاً للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة, أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.