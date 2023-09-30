48 أسرة منتجة تُشارك بأركان متخصصة في مهرجان “الفُل والنباتات العطرية” بجازان

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تشارك 48 أسرة منتجة تابعة لجمعية الفُل والنباتات العطرية بمنطقة جازان في فعاليات مهرجان ” الفل والنباتات العطرية 2023م”, الذي ينظمه فرع وزارة البيئة المياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، وذلك بحديقة الشهداء بمحافظة أبو عريش.

وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان من خلال إعداد وتجهيز العديد من الأركان التي تحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة والمميزة، لدعم تلك الأسر لتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية ما يبرز أهمية الأشغال الحرفية، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك الأسر.

وتتضمن مشاركة الأسر المنتجة في العديد من النشاطات والمعروضات، بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان، ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خلال عملها في المجال الحرفي، بما يبرز بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر، من العطور، والبخور ، والنباتات العطرية الأخرى من البعيثران والشذاب والنرجس والفل العزان والشيح والكادي، والأكلات الشعبية، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة، حيث تحظى الأركان بإقبال وإعجاب من زوار المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام.