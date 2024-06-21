488 حاجاً يقلعون عن التدخين في عيادات “كفى”

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اختتمت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة مشروعها الموسمي “معاً ليكون الحرم بيئة نقية” بنسخته السابعة وذلك بتوعية ١٢٢٤٦٤ ألف حاجاً وزائراً وإقلاع ٤٨٨ مدخناً وإطفاء أكثر من ٦٤٠٠ سيجارة وذلك بموسم حج ١٤٤٥هـ.

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذا المشروع والذي يُعنى بنشر ثقافة الامتناع عن التدخين في جوار ساحات الحرم والمشاعر المقدسة تعظيماً لهذه البقعة الطاهرة ، واستثماراً للموسم الإيماني العظيم لتغيير هذه السلوكيات السيئة وأثمر في توعية أكثر من ١٢٢ ألف ؛ ٤٨٨ شخصًا منهم تلقوا العلاج، و٨٤٩ قدمت لهم الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق ‘كفى” إطفاء أكثر من ٦٤٠٠ سيجارة حول ساحات الحرم المكي.

وبين الحمدان أنه شاهد المقاطع التوعوية الخاصة بالمشروع عبر القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ٨٣٦ ألف ، أما ميدانياً فقد وزع فريق كفى المكون من ٨٠ مشاركاً مابين مختص ومتطوع أكثر من ٨٠ ألف بطاقة توعوية و٣٠ ألف سواك كهدية لحجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلال الموسم ٦٦ لقاءً توعوياً بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

الجدير بالذكر أن مشروع “معاً ليكون الحرم بيئة نقية أقيم هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل وبشراكة استراتيجيةً مع مؤسسة أبوغزالة للتنمية الاجتماعية.