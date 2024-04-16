5 آلاف ريال عقوبة جمع “التبرعات النقدية”

المناطق_عمر آل قايد

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 26 مخالفة لجمع التبرعات تتراوح الغرامات المترتبة على انتهاكها بين 2500 بحدها الأدنى و 5 آلاف ريال بحدها الأقصى.

وبحسب قائمة حديثة اعتمدها المركز في المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” واطلع عليها “أخبار24” ، تتراوح غرامة جمع التبرعات النقدية بين 4 و5 آلاف ريال، وتتراوح غرامة ممارسة نشاط جمع تبرعات بدون ترخيص واستقبال التبرعات بدون تصريح واستقبال التبرعات من خارج المملكة بدون موافقة، وصرف التبرعات بغير الغرض المحدد له وإرسال التبرعات إلى خارج المملكة بدون موافقة بين 4500 و5 آلاف ريال.

وحدد المركز عقوبة ممارسة نشاط جمع تبرعات خلال فترة سحب الترخيص، والإخلال بأي من شروط إصدار ترخيص جمع التبرعات بعد صدوره، وإعلان جمع تبرعات عن طريق وسيط دون موافقة، والدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحددة بالترخيص، وتلقي التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع، وتوجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر دون موافقة المركز، وجمع التبرعات النقدية خارج المقر، وعدم أخذ بيانات المتبرع، وعدم أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع، وعدم تخصيص حساب خاص للزكاة وإيداع الزكاة فيها بغرامة تتراوح بين 2500 و 5 آلاف ريال.

ومن المخالفات التي حدد المركز قيمتها بين 2500 و 5 آلاف ريال، عدم تزويد المركز بتقرير جمع التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تزويد المركز بتقرير صرف التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تزويد مركز القطاع غير الربحي بتقرير مالي نصف سنوي مفصلا، وعدم تضمين إعلان جمع التبرعات لأحد البيانات الواجب توفرها، وعدم تقييد التبرع في إيصالات بأرقام متسلسلة، وعدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها، ومخالفة طرق جمع التبرع المعتمدة بالترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات بترخيص ملغى، وممارسة نشاط جمع تبرعات بغير الطريقة المحددة بالترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات لغير الغرض المحدد بالترخيص.