“5 أخطاء” تمنع فائدة “الفاكهة”

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تُعَدّ الفاكهة، من أكثر الأطعمة احتواءً على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي نرتكبها عند تناول الفاكهة، تؤثر على الاستفادة من هذه العناصر، من هذه الأخطاء:

تناوُلها بعد الوجبة مباشرة

في حين أن مفهوم الحلوى ربما يكون مغرياً، فإن تناوُل الفاكهة مباشرة بعد الوجبة يمكن أن يعيق عملية الهضم السليمة، فعندما يتم تناول الفواكه مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة، يمكن أن تعلق في المعدة، ما يسبب الانتفاخ وعدم الراحة، لذا ينصح بتناول الفاكهة بعد الوجبات بـ30 دقيقة على الأقل.

تناول العصائر

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة مريحة ومغرية، لكن العصائر تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

تناوُل فواكه مخزنة

يؤدي تقطيع وترك الفواكه في الثلاجة لفترة طويلة إلى فقدان النكهة والمواد المغذية، وتحلل بعض الفيتامينات.

تناوُل الفاكهة ليلاً

قد يؤدي تناول الفاكهة في المساء إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم قبل النوم مباشرة، مما قد يؤدي إلى تعطيل دورة النوم.

شرب الماء بعد تناوُل الفاكهة

يمكن أن يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناوُل الفاكهة إلى التخفيف من أحماض المعدة والإنزيمات الهاضمة، التي تُعتبر ضرورية لهضم الأطعمة، لكنه من الممكن أن يبطئ عملية الهضم ويؤدي إلى الانتفاخ.