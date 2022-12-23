5 أسباب خطيرة لسخونة القدمين المستمرة

كشف الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي ، عن الأسباب التي تؤدي إلى سخونة القدمين.

وقال الدكتور النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من أسباب سخونة القدمين، ارتفاع حمض الـــيوريك، والتهاب بطــانة القدمــين، والتهاب الأعصــاب الطرفية”.

وأضاف استشاري أمراض القلب: “وهناك أسباب أخرى مثل ديسك الظهر يضغط على الأعصاب، ودوالي الساقين الشديدة”.

من أسباب سخونة القدمين:

ارتفاع حمض اليوريك

التهاب بطانة القدمين

التهاب الأعصاب الطرفية

ديسك الظهر يضغط على الأعصاب

دوالي الساقين الشديدة pic.twitter.com/rXWcjd63ie — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 23, 2022

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