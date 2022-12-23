أبرز الموادمنوعات

5 أسباب خطيرة لسخونة القدمين المستمرة

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:40 مساءً

كشف الدكتور خالد النمر، ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي ، عن الأسباب التي تؤدي إلى سخونة القدمين.

وقال الدكتور النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من أسباب سخونة القدمين، ارتفاع حمض الـــيوريك، والتهاب بطــانة القدمــين، والتهاب الأعصــاب الطرفية”.

وأضاف استشاري أمراض القلب: “وهناك أسباب أخرى مثل ديسك الظهر يضغط على الأعصاب، ودوالي الساقين الشديدة”.

 

اقرأ ايضًا

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للبرازيلي بيليه.. ومفاجأة قبل العام الجديد

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 12:40 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى