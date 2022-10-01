5 أسباب شائعة لاحمرار العين

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غالبا ما تساعد الحالة الصحية للعين في اكتشاف العلامات المبكرة للكثير من الأمراض في الوقت المناسب، ما يستوجب عدم إهمال أي عرض قد يظهر عليها من احمرار وانتفاخ وغير ذلك. والعيون الحمراء غالبًا ما تشير إلى إجهاد أو تعب زائد، ولكن ظهور أعراض كالحكة أو الحرقان أو خروج بعض الإفرازات الصفراء المائية قد تشير إلى أن شيئًا خطيرًا يحدث ويستوجب منك الحذر. وتشرح الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة عامة ومستشارة في شركة “جولدن آي”، الأسباب المختلفة التي تؤدي لاحمرار العين:

الأمراض الالتهابية والمعدية:

وغالبًا ما تسبب الالتهابات والأمراض المعدية سواء كان منشأها جرثوميًا أو فيروسيًا، احمرار العين، وإفرازات مائية قد تميل للصفرة أحيانًا.

كوفيد-19:

من الممكن أن يكون احمرار العينين واحدًا من الأعراض الجانبية المرافقة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

التهاب الجفن:

التهاب الجفن، ينشأ عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن، وهو حالة شائعة تصيب العين وتؤدي لاحمرارها. وغالبا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن اقتراب منتجات التجميل المتسخة أو منتهية الصلاحية من العين.

الحساسية:

الحساسية يمكن أن تسبب احمرار العين، حيث إن عث الغبار وأحيانًا شعر الحيوانات قد يسببان ردود فعل تحسسية يمكن أن يسبب ذلك الاحمرار.

العدسات اللاصقة:

مضاعفات العدسات اللاصقة بما في ذلك عدم تنظيفها قبل وضعها في العين، قد يسبب تآكلًا في سطح العين ويسمح بانتقال العدوى. ووجد الباحثون مؤخرًا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها ليلا أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي.