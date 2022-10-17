5 أعراض تكشف إصابة الأشخاص بالرهاب الاجتماعي.. احمرار الوجه

قال سلطان الوثيري، أخصائي نفسي، إن هناك 5 أعراض تكشف إصابة الأشخاص بالرهاب الاجتماعي التي تتمثل في “الرعشة، ارتجاف، احمرار، ألم في البطن ، عدم تواصل بصري”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن الرهاب الاجتماعي يعد أعلى من درجة الخوف ويجب على الأشخاص تداركه بأي وسيلة ممكنة حتى لا يؤثر على حياتهم العملية والشخصية.

ووجه أخصائي نفسي، مجموعة من المنصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها من أجل التخلص من الرهاب الاجتماعي، ومن أبرز تلك النصائج: