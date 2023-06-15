5 استخدامات للزنجبيل.. وهذه الأدوية تتعارض معه

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استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدامات الزنجبيل في الطب البديل والكميات المسموح بتناولها كحد أقصى في اليوم.

وأوضحت الهيئة، أن الزنجبيل يُستخدم في تخفيف أعراض البرد والزكام وحالات الغثيان والدوار وآلام الدورة الشهرية وتنشيط الدورة الدموية، ويسمح باستخدام 2-4 غرامات كحد أقصى في اليوم من الزنجبيل الطازج أو 500- 1000 ملي غرام من الزنجبيل المطحون.

ولفتت إلى أن الزنجبيل نبات جذري موطنه الأصلي دول شرق آسيا، وينتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية كالكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار اللاذع القوي، ويتسبب عند استخدامه بكميات زائدة في حرقة المعدة والإسهال وخفقان القلب وخفض مستوى سكر الدم.

ونوّهت إلى أنه يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم، والمضادة لتكسر صفائح الدم؛ مثل أدوية الأسبرين والوارفرين، مما قد يتسبب في حدوث نزيف بالدم.