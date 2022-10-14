5 باحثين من جامعة جدة ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية

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سجلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، خمسة باحثين من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم في جامعة جدة، ضمن أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة تشمل جميع التخصصات العلمية طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

وضمت القائمة: الدكتور عمر المغربي، والدكتورة ميمونة أبو طالب، والدكتور خالد زكي، والدكتور وليد السيد، والدكتور وليد عبد الحميد.

من جهته أكد معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن الجامعة تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً بكل ما يشمله من عناصر علمية حيث خصصت برنامجا متخصصا يعنى بالبحث والابتكار ضمن برامج رؤية جامعة جدة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال ذلك لخلق هوية بحثية نوعية للجامعة، وإعطائها ميزة تنافسية إقليمية ودولية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد المعرفي، وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية.