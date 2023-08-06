5 تأثيرات للحرارة المرتفعة على الصحة العقلية

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حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة “بايلور” الأمريكية من التأثيرات الخطيرة للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة على الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة أن التأثيرات التي تحدثها الحرارة المفرطة تشمل تغيرات في المشاعر والسلوك، والشعور بالغضب، والتهيج والعدوانية، وعدم الراحة والتوتر والإرهاق، فضلاً عن الارتباك وانخفاض الروح المعنوية ما يؤثر على الحياة العملية.

كما لفتت إلى أن درجات الحرارة المرتفعة لديها تأثير مباشر على مادة “السيروتونين”؛ وهي الناقل العصبي الأساسي الذي ينظم الحالة المزاجية، مما يتسبب في انخفاض مستويات السعادة أو الفرح، وزيادة مستويات التوتر والإرهاق.