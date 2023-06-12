5 تمارين بسيطة تقي من الشخير أثناء النوم

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حدد خبير طبي 5 تمارين تعمل على تقوية عضلات اللسان والحلق، يستطيع الإنسان القيام بها في يقظته ويمكن أن تساعده على التخلص من الشخير المزعج خلال النوم وخاصة بالفترات الطويلة ليلا.

وبحسب ما شرحه الدكتور كاران راج، في مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك”، فإن تلك التمارين هي في الأساس تدريبات مقوية لعضلات لسانك وحنجرتك، لشدها حتى لا ترتخي عند النوم وتسبب الشخير، وهي كالتالي:

1-دفع الملعقة باللسان

يقوم هذا التمرين على إمساك ملعقة باليد ووضعها عند فتحة الفم ثم محاولة دفعها للأمام باللسان، مع تكرار ذلك لعدة مرات خلال اليوم مما يقوي عضلة اللسان.

2-تحريك اللسان يمينا ويسارا

قال كاران الذي يعمل جراحا، إنه يجب أن تحاول تحريك لسانك يمينا ويسارا في فمك، ودفع خديك للعديد من المرات خلال اليوم، لأن هذا يقوي اللسان أيضا.

3- وضع الأصابع على الخدين والدفع باللسان

يقوم هذا التمرين على محاولة وضع أصابعك على خديك من الخارج ودفع لسانك ضدهما من خلال خدك، بحسب الدكتور كاران.

4- دفع اللسان على الأسنان الأمامية ومحاولة البلع.

نصح كاران، بأنه إذا كان الإنسان يريد تحقيق المزيد من التمدد في عضلات الحلق، فإنه يمكنك غلق أسنانك ودفع لسانك بقوة نحوها، مع تكرار هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات.

5- إسقاط اللسان لأسفل مع الاستمرار خمس ثوان

بحسب كاران، فإنه إذا قام الإنسان بهذا التمرين الأخير أمام المرآة، يجب أن يكون قادرا على رؤية اللهاة في مؤخرة الحلق، فهذه الحركة ستقوي عضلات مؤخرة الحلق.