5 جهات سعودية وعالمية تطرح حلولاً لتحديات كوكب الأرض

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طرحت 5 جهات سعودية وعالمية حلولاً واقعية لتحقيق الاستدامة البيئية، وإنقاذ كوكب الأرض من التحديات التي تواجهه، خلال حلقة نقاش تمثل السلسلة الأولى من الفعاليات التي تنظمها “ACCIONA Cultura” الدولية، وسلطت الفعالية التي جرت مؤخراً في المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، على أهمية أن نعطي للعالم أكثر مما نأخذ ونشكل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وشاركت 4 جهات سعودية بجانب ACCIONA Cultura في حلقة النقاش التي جرت تحت عنوان “الاستدامة توجه حيوي: حوار مجتمعي”، وحظيت بحضور المهندس المعماري سلمان العريفي، مديرة التصميم نورة الغايب، الاستاذة المساعدة بجامعة الملك سعود آنا لورا بتروتشي، ومدير التخطيط والاستدامة وعلم البيانات ماجد أبو عبيد، ممثلون عن قطاعات التعليم والصحة والتصميم والاتصالات.

ودعا الخبير ومدير الاستدامة العالمية في شركة ACCIONA خوسيه لويس بلاسكو الحضور ليكونوا الجيل الأول الذي يترك وراءه إرثًا إيجابيًا، ليس بيئيًا فقط ولكن اجتماعيًا واقتصاديًا أيضًا حيث قال: “لا نرضى بوقف الانبعاثات الضارة فحسب، وعلينا أن نكون قادرين من خلال مشروعاتنا أن نعطي للمجتمع أكثر مما أخذنا منه. لهذا السبب أدعوكم وأشجعكم على أن تكونوا الجيل الأول الذي يحقق ذلك”.

وتحدث عن الحلول المستدامة لأكثر التحديات التي تواجه كوكب الأرض إلحاحاً.. مؤكداً أن ذل يمثل تحدياً للجميع، وقال: “مازال بإمكاننا أن نتغلب على هذا الموقف إذا تعاونا سويًا”، وسلط الضوء على مفهوم التجدد البيئي عن طريق التصميم في مجال الثقافة، التي تساعد على تحقيق قيمة مضافة للمنافسة في هذه السوق، مشيراً أن هذه السلسلة من حلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بانتظام خلال العام تستكشف الترويج للثقافة كأداة قوية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تعزيز التنوع والشمولية والإبداع مع الحفاظ على التراث الثقافي لمجتمعاتنا المحلية. وستعقد النسخة الثانية من محادثات ACCIONA Cultura في جدة في شهر نوفمبر.