5 حالات لتسجيل الزوجة في حساب المواطن

حالات تسجيل الزوجة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث قالت السائلة: بحساب المواطن يحق لزوجة أن تستقل عن زوجها وينزل لها بحسابها؟

بدوره، تفاعل حساب المواطن مع السائلة، حيث قال: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية- المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب- وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.