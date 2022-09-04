5 حقوق لا تتنازل عنها عند شراء سيارة جديدة

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أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك عند شراءه سيارة جديدة.
وأشارت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الحقوق هي:
- أن يكون السعر على السلعة شاملاً للقيمة المضافة (السعر النهائي).
- وجود بطاقة اقتصاد الوقود على السيارات المصنعة من 2015 وما بعدها.
- توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة.
- الإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة وعن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها وعن أي عيوب على السلعة.
- الحصول على فاتورة الشراء.
💡| سؤال الأسبوع.. (المستهلك)
ما هو حق المستهلك عند شراء سيارة جديدة؟ pic.twitter.com/gUzYHWx5Fj
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 4, 2022