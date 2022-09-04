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5 حقوق لا تتنازل عنها عند شراء سيارة جديدة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 4 سبتمبر 2022 - 2:27 مساءً

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أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك عند شراءه سيارة جديدة.

وأشارت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الحقوق هي:

  • أن يكون السعر على السلعة شاملاً للقيمة المضافة (السعر النهائي).
  • وجود بطاقة اقتصاد الوقود على السيارات المصنعة من 2015 وما بعدها.
  • توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة.
  • الإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة وعن أجزاء المركبة الإضافية (الإكسسوارات) المصنعة من غير المنتج، ومكان صنعها وتركيبها وعن أي عيوب على السلعة.
  • الحصول على فاتورة الشراء.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 4 سبتمبر 2022 - 2:27 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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