5 خطوات لتفعيل الخصوصية في “ثيردز”

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يعتمد تطبيق “ثيردز” الجديد المنافس لـ “تويتر”، على مشاركة ونشر النصوص مع المتابعين؛ حيث يتم تعيين الوضع العام افتراضياً، الأمر الذي يدفع البعض للبحث عن طرق لتحقيق “خصوصية” أعلى للمنشورات.

ويمكن تحقيق الخصوصية على التطبيق من خلال الانتقال إلى ملف التعريف من الزاوية اليمنى السفلية، والضغط على القائمة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم النقر فوق “الخصوصية” في قسم الإعدادات، و تمكين مفتاح تبديل “الملف الشخصي الخاص”، والنقر على “موافق” في النافذة المنبثقة.

وبهذه الطريقة لن يتمكن سوى المتابعين المعتمدين فقط من رؤية المحتوى والتفاعل معه، وفي حالة الرغبة في إعادة الوضع العام يجب تعطيل زر التبديل والنقر على “موافق”.