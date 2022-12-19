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5 خطوات لشواء آمن تضمن سلامة غذائك.. نصيحة “الغذاء والدواء”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 ديسمبر 2022 - 6:10 صباحًا

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يُعد شواء الأطعمة طريقة صحية وممتعة خلال فصل الشتاء. ولشواء آمن يجب اتباع عدد من النصائح المهمة لضمان سلامتها.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء باتباع عدد من الخطوات عند الشواء منها حفظ الطعام عند نقله من مكان لآخر مبردًا؛ للحد من نمو البكتيريا لأقصى درجة.

وأضافت الهيئة أنه إذا كانت اللحوم التي يتم شواؤها مجمدة فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء لضمان استواء كل أجزائها.

وتابعت في إنفوجراف توعوي، أن يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق، مع مراعاة عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتيريا، وعند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند رفعه من الشواية.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 ديسمبر 2022 - 6:10 صباحًا
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