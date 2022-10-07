الفحص المنزلي لـ “سرطان الثدي” في 5 خطوات.. تعرف عليهم

أصبح سرطان الثدي هاجسًا يُرهق الكثير من النساء حول العالم، وعلى الرغم من انتشار المرض على نطاق واسع، لم تعد العديد من النساء كيفية التحقق منه منزليًا، فلا يوجد العلم الكافي بجميع الأعراض الخاصة به.

وهناك اختبار ذاتي من خمس خطوات يمكنك إجراؤه في المنزل للتحقق من أي تغييـــرات، وعند وجود أي تغيرات يجب اللجوء إلى الطبيب مباشرة، لكي تطمئن السدية أو تعاين المرض مبكرًا من أجل معالجته.

الخطوة الأولى

ابدأ بالنظر في المرآة وواجهها وذراعيك على وركيك وكتفيك مستقيمين، وهنا يجب أن تبحث عن أي نقرة أو تجعيد أو انتفاخ في الجلد أو احمرار أو وجــع أو طفح جــلدي أو تغـــيرات في الحلمة، وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية

مازلت تنظر في المرآة، ارفع كلا الذراعين فوق رأسك وتحقق من نفس التغيــيرات، وخـاصة التغييرات التي تظهر على الجلد مثل الطفح الجلدي، والإحمرار وكذلك الشعور بالحكة والتهييج لكي يكون الاختبار سليمًا.

الخطوة الثالثة

مع إبقاء ذراعيك فوق رأسك، تحقق من وجود أي سائل يخرج من الحلمتين، يمكن أن يشمل ذلك سائل حليبي أو أصفر أو مائي أو دم، وتعتبر هذه من أبرز العلامات التي تدل على إصابة السيدة بمرض سرطان الثدي.

الخطوة الرابعة

أثناء الاستلقاء، استخدمي يدك المعاكسة لفحص كل ثدي، باستخدام بضعة أصابع، مع إبقاءهما مسطحين ومعاقين، اذهبي بحركة دائرية صغيرة حول ثدييك، تأكد من أنك تشعر بالثدي بالكامل بالذهاب من الأعلى إلى الأسفل في هذه الدوائر الصغيرة.

و يساعد على تطوير نظام أو نمط لتأكد من تغطية كل شبر، استخدمي ضغطًا خفيفًا للجلد والأنسجة الواقعة تحتها مباشرةً، وضغطًا متوسطًا للأنسجة الموجودة في منتصف الثديين، وضـغطًا قويًا لتحسس النسيج الموجود في الخلف، والشعور بالضيق في القفص الصدري.

الخطوة الخامسة

تحسس ثدييك أثناء الوقوف أو الجلوس، باستخدام نفس الحركات الدائرية الصغيرة.