5 ساعات جراحية لاستئصال ورم معقد في رأس طفل بمستشفى الهفوف

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نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب في محافظة الأحساء من استئصال ورم كبير من رأس طفل على شكل كتلة في منطقة المخيخ في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت وزارة الصحة أن مستشفى الملك فهد بالهفوف التابع لتجمع الأحساء الصحي استقبل طفلاً حضر لقسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة التوازن في المشي وقلة في النشاط وتقيؤ مستمر حيث تم على الفور عمل الفحص السريري والمخبري وأشعة مقطعية للرأس، والرنين المغناطيسي الذي بين وجود ورم كبير على شكل كتلة في منطقة المخيخ وتسببت له بضغط شديد على المراكز الحيوية في جذع الدماغ وأيضًا استسقاء دماغي شديد.

وأفاد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تقرر على الفور إجراء تدخل جراحي نادر ومعقد نظراً لصعوبة مكان الورم حيث تم استئصاله بشكل كامل دون أي أعراض أو مضاعفات تمت على دماغ الطفل.

وبيّن أنه تم نقل غرفة العناية المشددة على جهاز التنفس الصناعي لمتابعة حالته من قبل الأطباء ومختصي التمريض وتقديم الخدمات العلاجية حتى استقرار الحالة ليتم بعدها بفضل الله فصل جهاز التنفس الصناعي تدريجياً لحين قدرته على الحركة بشكل متمكن وخروجه من المستشفى بإذن الله بالسلامة.

وأوضح الفريق أنه تم كذلك أشعة الرنين المغناطيسي لمنطقة الرأس مرة أخرى للتأكد من خلوه من أي بقايا لكتل ورمية حيث بينت الأشعة سلامة المنطقة ولله الحمد.