5 عادات جيدة لكنها “تضر” بصحتنا

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تؤثر عاداتنا اليومية على سلوكنا أكثر مما ندرك، ووفقًا للأبحاث، يمكن للعادات الجيدة أن تكون مدمرة في الواقع؛ لذلك من الأفضل أن يكون لديك معرفة حول ما هو جيد وما هو سيئ بالنسبة لك، بشكل خاص.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 5 عادات جيدة، لكنها من الممكن أن تضر بصحتنا، وفقًا لموقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.

ركوب الدراجة

على الرغم من أن ركوب الدراجة له ​​الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن الأبحاث تظهر أنه ليس جيدًا لبناء عظام قوية، بل على العكس في الواقع، يمكن أن يضر بعظامك، فإذا كنت تمارس رياضة ركوب الدراجات منذ سنوات، فأنت أكثر عرضة للكسور.

استخدام غسول الفم

المواد المستخدمة في غسول الفم ليست مصممة لإزالة البكتيريا، وتزيل في الواقع بعض المكونات اللازمة لتكوين الأسنان، وتحتوي معظم غسولات الفم على مواد يمكن أن تسبب جفاف الفم، مما يجلب القليل من البكتيريا والجراثيم إلى فمك. وهذا يسبب رائحة الفم الكريهة. حاول الحصول على “غسول فم علاجي” لا يحتوي على أي من هذه المواد وبدلاً من ذلك يحتوي على المنثول أو الفلورايد.

تناول الفول

تحتوي “الفوليات” على “الفيتات”، وهو حمض يقف في طريق إنتاج الكالسيوم، لكي نحافظ على صحة عظامنا، نحتاج إلى تناول الأطعمة التي تساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم، وتناول الفول يفعل العكس؛ لأنه لا يسمح للجسم بامتصاصها، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام.

ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضًا إلى ضعف الأسنان، ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نتجنب تناول الفول بشكل عام لأنه من الأطعمة الصحية، لكن عليك نقعها في الماء لبضع ساعات قبل طهيها.

تناول السبانخ

تحتوي السبانخ بالفعل على الكالسيوم، ولكنها تحتوي أيضًا على شيء يسمى الأوكسالات التي يمكن أن توقف إنتاج الكالسيوم. لا يجب التوقف عن تناول السبانخ، بل يجب دمجها مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم. على سبيل المثال، يمكنك خلط الجبن والسبانخ للحصول على هذا المعدن المهم الذي يحتاجه جسمك.

ارتداء الملابس الضيقة

بالطبع، من الجيد ارتداء ملابس عصرية ومتابعة صيحات الموضة، لكن هذا ليس صحيًا دائمًا. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتداء الجينز الضيق إلى الإصابة بعدوى الخميرة لدى النساء، خاصة إذا كنت تتعرقين كثيرًا. من المهم ارتداء الملابس التي تسمح بتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.