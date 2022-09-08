5 عوامل تسهم في ارتقاء القطاع غير الربحي وترسيخ دعائم نموه المستدام

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حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعض العوامل التي يمكن أن تسهم بمشيئة الله، في الارتقاء بالقطاع غير الربحي وترسيخ دعائم نموه المستدام.

وتشمل هذه العوامل:

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “إسهامات نوعية لتمكين القطاع وإثراء المشهد غير الربحي ومنها:

– إقامة البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص

– تشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات ذات الصلة بالقطاع

– إنشاء قاعدة بيانات القطاع وكافة كياناته

– تنظيم احتياجات وأولويات القطاع

– الإشراف على الدعم المادي لمنظمات القطاع