5 عوامل مؤثرة.. “النمر”: غالبية مرضى القلب يؤدون ٩ دقائق على “فحص الجهد”

وأوضح “النمر”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن العوامل المؤثرة في المدة الزمنية التي يقضيها المريض على فحص الجهد هي “عمر المريض، وجنس المريض، والبروتوكول المستخدم، ولياقة المريض البدنية، وأمراض أخرى مصاحبة (في العظام، العضلات، الرئتين، فقر دم.. إلخ)”.