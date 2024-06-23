5 عوامل مؤثرة.. “النمر”: غالبية مرضى القلب يؤدون ٩ دقائق على “فحص الجهد”

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن المدة الزمنية التي من الممكن أن يقضيها المريض على فحص الجهد تختلف من شخص إلى آخر، وليست ثابتة، ويؤثر عليها 5 عوامل.
وأوضح “النمر”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن العوامل المؤثرة في المدة الزمنية التي يقضيها المريض على فحص الجهد هي “عمر المريض، وجنس المريض، والبروتوكول المستخدم، ولياقة المريض البدنية، وأمراض أخرى مصاحبة (في العظام، العضلات، الرئتين، فقر دم.. إلخ)”.
وأضاف: “ولكن الغالبية العظمى من المرضى على بروتوكول بروس يؤدون ٧ إلى ٩ دقائق، وقليل منهم من يتجاوز ١٠ دقائق، وقليل منهم مَن لا يتجاوز ٣ دقائق”.