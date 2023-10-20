5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه فوائد شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم.

وذكرت أنه وفقا لتجربة مثيرة يتبعها اليابانيون لتقليد قديم يتمثل في شرب الماء على معدة خالية فور الاستيقاظ في الصباح تبين أن هناك فوائد عديدة لتلك العادة.

وبينت أن من هذه الفوائد الصحية الشعور بوزن أخف وإزالة السموم بسهولة من الجسد، كما أنها تساعد على تحمل النظام الغذائي وعدم الشعور بالجوع المزعج.

وأفادت بأن التجربة تساعد على ارتفاع مستوى الطاقة وتحفز على ممارسة الرياضة، والعمل على تقليص التجاعيد في الوجه بالنسبة لكبار السن.