5 فواكه تساعد على تنظيم وظائف الجسم ومكافحته للأمراض

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يُنصح دائماً بالإكثار من تناول الفاكهة على مدار اليوم، وذلك لفوائدها المتعددة للجسم بفضل احتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تنظيم الوظائف الحيوية، كما أنها تعزز من قدرة الجسم على مكافحة الأمراض.

وتمد الفواكه الجسم بكميات كبيرة من الطاقة التي تحفظ للجسم حيويته ونشاطه، وفي هذا الصدد أعد موقع “Facile in Cucina” المتخصص قائمة بالفواكه التي ينصح بعدم الاستغناء عنها خلال الوجبات أو بعدها أو حتى كوجبات خفيفة “سناكس” للأشخاص الذين يتبعون حمية للتخلص من الوزن الزائد.

وفيما يلي نستعرض أبرز الفواكه التي لا غنى عن تناولها خلال اليوم:

1- “الجريب فروت”: تعتبر أحد أكثر ثمار الحمضيات فائدة للصحة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، إلى جانب دورها في المساعدة على إنقاص الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين.

2- “الأناناس”: تحتوي الثمرة الواحدة على كمية كبيرة من فيتامين C المقاوم لنزلات البرد، إلى جانب احتوائها على مادة البروميلين وهي خمائر تساعد على الهضم، كما يفيد الأناناس في إدرار البول ومكافحة السموم.

3- “الأفوكادو”: وهي فاكهة غنية بالماغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، وتسهم في الحفاظ على صحة القلب، كما تحتوي على العديد من العناصر المضادة للالتهابات.

4- “التوت بأنواعه”: تعتبر الفاكهة الأغنى بمضادات الأكسدة، حيث تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسكري، فضلاً عن احتوائها على الألياف وفيتامين C و فيتامين K.

5- “التفاح”: تحتوي هذه الفاكهة المحببة للجميع على مستويات عالية من البوتاسيوم والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وتساعد على تحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.