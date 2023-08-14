5 قرارات لتمكين القيادات النسائية بتعليم مكة

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واصل تعليم منطقة مكة المكرمة، تمكين القيادات النسائية؛ حيث أصدر اليوم 5 قرارات تكليف جديدة على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم في الجموم وبحرة والكامل.

وشملت قرارات التعيين مديرة الاتصالات الإدارية، ومديرة مكتب وفاء، ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم في الجموم، ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم في بحرة، ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب الكامل.

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة قد أعلنت في وقت سابق إعادة هيكلة إدارات التعليم، حيث أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف محمد بن أحمد المدخلي، تعميماً بشأن إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إلى 8 مكاتب للبنين والبنات لتصبح كالتالي: (التنعيم، العوالي، الشرائع، الشوقية، المعابدة، الجموم، بحرة، الكامل).