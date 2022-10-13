5 محطات قوية لـ “الأخضر” استعدادًا للمونديال

كشف رينارد، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، عن قائمة فريق “الأخضر” الذي سيشارك في المعسكر التحضيري الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 17 أكتوبر إلى 10 نوفمبر كجزء من النسخة الثالثة لمرحلة قطر الدولية 2022.

الاستعداد للمونديال

و من المقرر أن تبدأ الاستعدادات لـكأس العالم في نوفمبر من العام المقبل.الحالي، وخلال “المرحلة الثالثة”، يخوض الأخضر خمس مباريات ودية، الأولى ضد مقدونيا في مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي في 22 أكتوب، والثانية ضد ألبانيا في 26 من الشهر نفسه.

وفي ثالث مباراة ودية له، سيلتقي هندوراس في 30 من الشهر نفسه، والثاني والثالث على استاد آل نهيان في أبو ظبي، وفي غضون ذلك، سيلعب الأخضر رابع مباراة ودية له ضد أيسلندا في 6 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

القائمة التحضيرية

وضمت القائمة التي تُشارك في المعسكر التحضرية حوالي 32 اسمًا وهم عل النحو التالي: “محمد العويس، فواز القرني، محمد الـيامي، نواف العقـيدي، ياسر الشـهراني، علي البليـهي، عبـدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان، وخلت القائمة من اللاعب عبدالرحمن غريب.

جدير بالذكر، أن المنتخب السعودي لكرة القدم سوف يُغادر مساء “الإثنين القادم” إلى أبوظبي الإماراتية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة الرياض، ويغادرون مطار الملك خالد الدولي وصولاً لمطار أبوظبي الدولي.