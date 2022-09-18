5 مسارات في ملتقى “لقاءات المدينة” لدعم مهارات القوى الوطنية وتأهيلها لسوق العمل

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يحتضن ملتقى لقاءات المدينة المنورة الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (4 ــ6 أكتوبر المقبل)، 5 مسارات هي: مسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال، ومسار موظفي وموظفات القطاع الخاص، ومسار الطلاب والطالبات، ومسار الباحثين والباحثات عن عمل من خلال 42 ورشة عمل لجميع المسارات.

وتستهدف المسارات، تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، ومساعدة الباحثين والباحثات عن عمل في إيجاد الفرص الوظيفية، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين والموظفات على رأس العمل لتحقيق الاستدامة والاستمرار في العمل، كما تتضمن تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع معدلات التوطين وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل وإطلاعهم على أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق.

ويركز الملتقى في أهدافه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.

ويصاحب الملتقـى معـرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية من خلال المنشآت المشـاركة في الملتقى، ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة.

كما سيطلع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

يذكر أن الصندوق دعا منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في ملتقى لقاءات المدينة المنورة إلى المبادرة بتسجيل حاجاتهم من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية المتاحة لديها عبر الرابط الإلكتروني https://eservices.taqat.sa/eservices.