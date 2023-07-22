5 مشروبات صحية تساعدك على مقاومة حرارة الصيف

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تناول المشروبات الباردة من الأشياء الهامة والضرورية مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة خلال فترة النهار، وذلك لترطيب الجسم والشعور بالانتعاش.

قبل التعرف على أفضل المشروبات التي يجيب تناولها في الصيف، يجب أن تعلم أن الماء هو الأفضل لك في الصيف.

الماء من أهم الأشياء التي تحتاجها أجسامنا خاصة في فصل الصيف، فعندما يكون الجو حارًا بالخارج، نتعرق أكثر وتحتاج أجسامنا إلى التجديد بالسوائل.

يساعد شرب الماء في الحفاظ على أجسامنا رطبة، كما ينظم درجة حرارة أجسامنا، ويمنعنا من التعرض للحرارة الزائدة.

وفيما يلي نستعرض 5 مشروبات صحية تساعدك مقاومة حرارة الصيف:

عصير القصب

يعد عصير القصب من أكثر المشروبات الصيفية المنعشة للتغلب على حرارة الصيف، وذلك لأنه يعمل على ترطيب الجسم، ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

كما أن من فوائده الصحية، المساعدة في الهضم والمساعدة في منع الجفاف.

عصير البرتقال

ذلك لأنه من العصائر التي تمد الجسم بالراحة والانتعاش ويساعد على الحفاظ على البشرة والجسم من التعرض للأكسدة.

مشروب الكركديه

مشروب الكركديه المثلج من المشروبات الصيفية المفضلة لدى الكثيرين ويساعد على ترطيب الجسم، ويمكن تحضيره فى المنزل.

وتحتوي أزهار الكركديه على نسبة عالية من فيتامين سي بشكل طبيعي، مما يجعل هذا المشروب ليس فقط لذيذًا، ولكنه صحي أيضًا.

عصير البطيخ

يعد من فواكه الصيف والذي يمكن يمكن تناوله قطع ولكن الأفضل لأنه من العصائر تشعرنا بالانتعاش ويساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على درجة الرطوبة بالجسم.

عصير الليمون بالنعناع

يعد الليمون والنعناع هو مشروب الصيف المثالي لدى البعض، فهو من المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم وتجعله يشعر بالانتعاش طوال اليوم.

وعصير الليمون حامض، بينما يضيف النعناع لمسة من الحلاوة والحيوية الإضافية.

والليمون فاكهة غنية بفيتامين سي الذي يمكنه تعزيز وتحسين جهاز المناعة، كما أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف.

بينما النعناع يحتوي على المنثول، والذي يمكن أن يساعد على تبريد الجسم وتخفيف الاحتقان، كما يمكن أن يساعد على تهدئة اضطراب المعدة.