5 مناطق بمرمى تنبيهات “الأرصاد”.. أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح وصواعق رعدية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أضم وميسان والطائف، وأيضًا أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطار خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث والكامل والجموم والشعيبة وجدة، وأتربة مثارة على خليص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة ، وأيضًا أمطار غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطار خفيفة على البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل بيش والدرب وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وأيضًا أمطار متوسطة على جازان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.