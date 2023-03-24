5 نصائح لتجنب حرائق المطابخ في رمضان

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قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب مخاطر الحوادث التي تقع في المطابخ المنزلية أثناء تجهيز طعام الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المديرية أن هذه الحوادث قد تنجُم عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

وشددت على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر، وتوفير كواشف الدخان وطفايات الحريق اليدوية، وكواشف تسرُّب الغاز في المطابخ، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.