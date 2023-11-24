50 مشاركاً في المرحلة الاستعراضية لفئة السيارات برالي القصيم

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شارك 50 متسابقاً اليوم، في المرحلة الاستعراضية لمنافسات رالي القصيم تويوتا 2023، الجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، ووزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم.

وبدأ الاستعراض بتقديم المركبات المشاركة في جميع فئات السباق وهي: “تي 1″، و”تي 1 بي”، و”تي 2″، و”تي 3″، و”تي 4″، و”تي 5″، والدراجات النارية، والدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”.

وانطلق المتسابقون في المرحلة الاستعراضية بطول 8 كم (4 كم لمرحلتي الربط و4 كم للمرحلة الخاصة)، وجاء السائق يزيد الراجحي في صدارة ترتيب فئة السيارات “تي 1 بي”، تلاه لوكاس موريس، فيما جاء السائق صالح عبدالله العبدالعالي، في صدارة ترتيب فئة “تي 1” أمام المشناء جازع الرمالي، ومتعب سعود القنون، وفي فئة “تي 2” جاء السائق سفيان عبدالعزيز العمر في المركز الأول، تلاه عبدالله دبشي السند، وخالد نافع الهمزاني، وتصدر صالح عبدالله السيف ترتيب فئة “تي 3” أمام ياسر حمد سعيدان وراشد الكتبي، فيما تصدر عبدالله أحمد الشقاوي ترتيب فئة “تي 4″، تلاه مها الحملي ويسرا جزار. وجاء إبراهيم المهنا في صدارة فئة “تي 5”.

وفي الدراجات النارية، تصدر الدرّاج محمد البلوشي الترتيب أمام أنس عبدالله الرحياني، وجاء مارتن تشالمرز في المرتبة الثالثة، فيما تصدر الدرّاج هيثم التويجري ترتيب فئة الكوادز، أمام اميل ستكنز وهاني النومسي.

ومن المقرر أن تنطلق صباح غد الجمعة سباق المرحلة الأولى في الشماسية وبطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت)، فيما ستختتم المنافسات بالمرحلة الثانية يوم السبت في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة).