50000 ريال غرامة على وكالة سيارات تأخرت في توفير قطع غيار

المناطق_متابعات

فرضت وزارة التجارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط، لارتكابها مخالفة عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً (14 يوماً لتوفير القطع ذات الطلب النادر).

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها الاعتيادية على وكالات السيارات تمكنت من ضبط إحدى وكالات السيارات لارتكابها مخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولائحة أحكام الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار، حيث تمثلت المخالفة في عدم توفير قطع غيار خلال المدة المحددة نظاماً، وعلى الفور تمت إحالة محضر الضبط إلى هيئة النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية، التي باشرت مهماتها بالاطلاع على محضر الضبط والتقارير الفنية وإفادة الوكالة.