51 ميدالية حصيلة المنتخبات السعودية في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”

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حصدت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″ المقامة في قاعة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود, 51 ميدالية متنوعة ” 12 ذهبية – 20 فضية – 19 بروزنية “، بعد ختام المنافسات التي استمرت على مدى 11 يوماً.

وفي آخر أيام المنافسات حقق المنتخب السعودي للملاكمة التايلاندية 4 ميداليات، الأولى ذهبية عن طريق اللاعبة هتان السيف وزن تحت 45 كجم, وعناد باعويضان ذهبية وزن تحت 75 كجم، والبراء العامودي فضية وزن تحت 57 كجم، فيما أحرز عبدالله القحطاني برونزية وزن 63.5 كجم.