52 قناة تنقل كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

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ينتظر أن تنقل أكثر من 52 قناة فضائية ورقمية وبعدة لغات فعاليات النسخة الـ45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، لأكثر من 60 دولة في قارات العالم، وتنطلق البطولة اليوم (الأربعاء) على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارساً وفارسة يمثلون 24 دولة بـ60 جواداً.

كما سيتم نقل فعاليات البطولة عبر منصات الاتحاد الدولي للفروسية على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الهواء مباشرة.

وتجاوز عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية فعاليات البطولة الـ150 إعلامياً من أكثر من 10 دول عربية وأجنبية، ويمثلون وسائل الإعلام المرئية، والإذاعية، والمقروءة من داخل وخارج السعودية.

وجهزت اللجنة المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحفية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، والعربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.

فحص الجياد

من جهتهم أجرى عدد من الفرسان المشاركين في البطولة من بينهم المصنفون الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، أول تدريباتهم على «أرينا» البطولة الرئيسية، قبل يومين من انطلاق البطولة.

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت إجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة البالغ عددها 60 جواداً، بمقر البطولة.

واشتملت اختبارات فحص الجياد المشاركة على عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجل الخيل، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جوازات الجياد، قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً